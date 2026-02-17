Denuncia abuso de confianza; mecánico habría usado y chocado su vehículo

Un residente de esta ciudad reportó a las autoridades que llevó su carro a un taller mecánico en la colonia CTS-Croc para una reparación, descubriendo que el supuesto mecánico lo estaba usando para fines personales para luego dejarlo abandonado y chocado en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 13:30 horas elementos preventivos tuvieron que trasladase a la calle Cerrada Celaya de la colonia CTS Croc, donde reportaban un abuso de confianza.
En el lugar los agentes se entrevistaron con el reportante de nombre Efraín de 25 años de edad, el cual les manifestó que el pasado 13 de febrero fue a dejar su vehículo Hyundai Sonata modelo 2007 para reparación de la cremallera y un soporte.
Al día siguiente el 14 de febrero cuando quedaron de entregarle el carro ya reparado observó al mecánico cuando se encontraba usando su vehículo sin su consentimiento, intentando contactarlo para que le entregara la unidad sin éxito.
Dijo que fue hasta el domingo cuando éste le contestó la llamada diciendo que su vehículo se encontraba en la calle Juniperos del fraccionamiento La Mesa y que tenía descompuesto el motor, por lo que se dirigió a dicho lugar encontrándolo también el auto chocado, por lo que marcó al 911 para poner su denuncia.