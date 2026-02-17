Denuncia abuso de confianza; mecánico habría usado y chocado su vehículo

Un joven de 25 años reportó que dejó su automóvil en un taller de la colonia CTS-Croc para reparación, pero el supuesto mecánico lo utilizó sin autorización y lo abandonó averiado y chocado en el fraccionamiento La Mesa

El Diario de Sonora el 17/02/2026
Nogales