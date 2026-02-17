Detienen a joven con orden de aprehensión por violencia familiar

...

Elementos del Grupo Operativo Táctico arrestaron a un hombre de 23 años en la colonia Municipal; al verificar sus datos en Plataforma México confirmaron que contaba con un mandato judicial vigente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/02/2026 03:32 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 03:38 PM.