Detienen a joven con orden de aprehensión por violencia familiar

Una persona que contaba con una orden de aprehensión vigente fue detenida por elementos del Grupo Operativo Táctico de Seguridad Pública en hechos ocurridos en calles de la colonia Municipal de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial se trata de quien lleva el nombre de Cristian U. “N”, de 23 años residente de la ciudad, quien fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere.
Este arresto se suscitó alrededor de las 17:25 horas cuando agentes del Grupo Operativo Táctico al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la calle Aviación de la colonia señalada observaron a un sujeto que consumía drogas en vía pública.
Por lo que procedieron a abordarlo haciéndole saber que cometía una falta administrativa y que tenía que ser presentado ante el juez cívico, siendo retenido en el acto.
Los agentes solicitaron información a Plataforma México sobre el detenido, siendo alertados que dicha persona cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Estado para que se le ejecute dicha orden.