Detienen a presunto narcomenudista en la colonia Los Tapiros

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública en coordinación con Agentes Municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron el arresto de un vendedor de drogas en calles de Nogales, Sonora.
Se informó que, durante recorridos de vigilancia por diferentes sectores de la ciudad, alrededor de las 22:30 elementos comisionados a acciones preventivas de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), lograron la ubicación de Jesús M. “N”, de 43 años de edad, en calles de la colonia Los Tapiros, el cual tenía en su poder varias dosis de diferentes narcóticos que aparentemente comercializaba en la zona.
Durante su aseguramiento le fue localizado entre sus pertenencias un total de 30 envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 52 envoltorios con un polvo blanco cristalino con características propias de la metanfetamina.
Ante su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de venta, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para el deslinde de responsabilidades.