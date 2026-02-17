Detienen a presunto narcomenudista en la colonia Los Tapiros

En operativo conjunto, elementos estatales, municipales y federales arrestaron a un hombre de 43 años en posesión de 30 envoltorios con marihuana y 52 con aparente metanfetamina, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/02/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 04:18 PM.