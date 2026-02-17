Emiten alerta preventiva por repunte de sarampión en estados vecinos y Arizona

Ante el incremento de contagios y fallecimiento por sarampión en el sur de México y en estados vecinos como Chihuahua e incluso en Arizona, la directora de salud municipal Aline Rodríguez emitió una alerta preventiva para que público en general, sobre todo aquellos que no cuentan con esquemas completos, a vacunarse, sobre todo con la habilitación de la conocida como dosis cero para bebes de seis meses de edad.
La doctora explicó que, aunque el esquema tradicional de vacunación contempla dosis a los 12 y 18 meses, la situación epidemiológica exige que cualquier menor de seis meses en adelante sea llevado a las instituciones de salud, para aplicarse la vacuna que es gratuita, la cual se encuentra en existencia y está disponible para un amplio rango de edad, desde pequeños de brazos hasta adultos de 49 años, aunque el llamado al refuerzo del biológico puede realizarse en edades superiores.
Ante esta contingencia estamos aplicando lo que es la dosis cero en niños de seis meses, así que, si tenemos un bebecito en casa de seis meses en adelante, favor de llevarlo a cualquier institución de salud a aplicarle la vacuna de sarampión, posteriormente se aplicará la de los 12 meses y 18 meses. La vacuna está para la gente desde los seis meses hasta los 49 años. Sin embargo, si no tenemos el antecedente de vacunación o no recordamos que nos dio sarampión, también somos candidatos para poner la vacuna, ¿no? ¿Y por qué vacunarse? Porque el sarampión es una enfermedad mortal, pero es prevenible por vacunación, manifestó la doctora.
Detalló que el sarampión es un virus de fácil propagación por vía respiratoria y que los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripo común, incluyendo fiebre, flujo nasal y ojos rojos, además indicó que el periodo de contagio comienza antes de que aparezcan las manchas características en la piel, las cuales se extienden desde la cabeza hacia el resto del cuerpo, siendo los adultos mayores, menores de 4 años y mujeres embarazadas los más vulnerables.
Entonces es un virus que se propaga muy fácilmente por vía respiratoria, es decir, nos podemos contagiar nada más con estar con la persona, hablando, mediante las gotitas que les pedimos todos al hablar y si no estamos inmunizados o nuestro sistema inmunológico está debilitado, ya sea por no comer bien, por tener alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, asma, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y no tenemos la protección, somos más susceptibles de contagiarnos de sarampión, entonces, como tenemos en los estados vecinos, ya sea en Arizona o en Chihuahua, un repunte de casos, debemos de vacunarnos, declaró.