Emiten alerta preventiva por repunte de sarampión en estados vecinos y Arizona

La directora de Salud Municipal exhortó a la población, especialmente a quienes no cuentan con esquema completo, a vacunarse contra el sarampión, ante el aumento de contagios en el sur del país, Chihuahua y el estado de Arizona

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/02/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 04:55 PM.