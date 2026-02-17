Exhortan a extremar precauciones por lluvias y descenso de temperatura en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales exhortó a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de precipitaciones pluviales y descenso de temperatura durante las próximas 48 horas, condiciones que podrían provocar la crecida de arroyos y afectar la movilidad en diversos sectores de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Sistema Meteorológico Nacional, para la tarde de este lunes se prevé un 40 por ciento de probabilidad de lluvias, así como un descenso en la temperatura, con una mínima estimada de 12 grados centígrados.
Ante la posibilidad de corrientes de agua repentinas, la Coordinación Municipal de Protección Civil hizo un llamado a automovilistas y peatones a no cruzar ni transitar por arroyos ni por calles consideradas de alto riesgo, como 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, entre otras.
Asimismo, la dependencia recomendó abrigar adecuadamente a niñas y niños, así como brindar especial cuidado a personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, al tratarse de los sectores más vulnerables ante los cambios bruscos de temperatura.
Las autoridades de salud sugirieron evitar realizar ejercicio al aire libre, consumir líquidos y alimentos ricos en vitamina C, acudir al médico ante cualquier síntoma y no automedicarse, además de evitar la exposición prolongada al aire frío y utilizar ropa adecuada para el clima.
Con el objetivo de prevenir accidentes en los hogares, la Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a no utilizar anafres ni braceros dentro de las viviendas, mantener ventilación adecuada y realizar mantenimiento preventivo a los calentadores ambientales.
Finalmente, se recomendó solicitar el apoyo de personal especializado para revisar aparatos de calefacción, tanto eléctricos como de combustión, a fin de garantizar su funcionamiento seguro y evitar riesgos en los hogares.