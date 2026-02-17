Invitan a exposición militar en la 45 Zona para celebrar el Mes del Ejército

En el marco de las celebraciones por el “Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, la Comandancia de la 45 Zona Militar extiende una cordial invitación a la ciudadanía para asistir a la “Exposición del Adiestramiento del Personal Militar”, que se llevará a cabo este próximo miércoles 18 de febrero.
El evento, diseñado para estrechar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la población civil, tendrá como escenario la explanada del Sexto Batallón de Fuerzas Especiales, ubicado al interior del Campo Militar de esta ciudad.
Con un programa lleno de acción y aprendizaje, las y los asistentes podrán disfrutar de una jornada dinámica que incluye demostraciones de alta capacidad operativa y técnica.
La convocatoria establece que tendrán demostraciones tácticas con exhibiciones de rapel y soga rápida, técnicas fundamentales para el despliegue en terrenos difíciles, además de una impactante presentación de una pista de tiro dinámico con fuego real, donde se mostrará la precisión y destreza de los elementos.
Contarán con módulos interactivos en espacios dedicados a primeros auxilios y comunicaciones, donde el público podrá conocer el equipo especializado que utiliza el personal en sus misiones diarias; además de operaciones especiales con la presentación de una operación de caza tipo francotirador y ejercicios de intervención.
En los detalles del evento y para asegurar que las familias nogalenses disfruten al máximo de la experiencia, las autoridades militares han compartido en que el acceso será este miércoles 18 de febrero de 2026 a partir de las 8:00 horas, con la premisa de inicio formal de las actividades a las 9:00 en las instalaciones de la 45 Zona Militar, ubicados en la colonia Lomas de Nogales II.
En las recomendaciones se sugiere asistir con ropa y calzado cómodo, así como el uso de protección solar, ya que las actividades se realizarán al aire libre, con la oportunidad para que las familias conozcan de cerca la disciplina, el equipo y el valor de quienes integran la Gran Fuerza de México.