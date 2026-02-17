Invitan a exposición militar en la 45 Zona para celebrar el Mes del Ejército

La Comandancia de la 45 Zona Militar abrirá sus puertas el 18 de febrero en el Campo Militar para presentar demostraciones tácticas, rapel, tiro dinámico y módulos interactivos, en un evento dirigido a fortalecer el vínculo con la ciudadanía

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/02/2026 12:03 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 12:16 PM.