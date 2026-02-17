Obispo llama a vivir la Cuaresma como tiempo de renovación espiritual

Con motivo del inicio de los 40 días previos a la Pascua, el obispo José Luis Cerra Luna exhortó a la comunidad católica a centrar su vida en el “misterio de Dios” y practicar la limosna, la oración y el ayuno como camino de conversión

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/02/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 12:24 PM.