Policía Municipal de Nogales recupera Toyota Tundra robado en el extranjero

Elementos municipales localizaron una Toyota Tundra abandonada en la colonia Jardines del Bosque; al verificar la serie en Plataforma México se confirmó que había sido robada ese mismo día en Phoenix, Arizona

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/02/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 04:13 PM.