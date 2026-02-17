Policía Municipal de Nogales recupera Toyota Tundra robado en el extranjero

Un vehículo que contaba con reporte de robo en el extranjero fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Municipal de Nogales.
De acuerdo con el reporte policial siendo las 20:20 horas agentes preventivos durante recorridos de prevención sobre la avenida de los Maestros, entre la calle Duraznos y Cedros de la colonia Jardines del Bosque, observaron un pick up en aparente estado de abandono.
Se trató de un Toyota Tundra de color gris obscuro que se encontraba con las puertas abiertas, por lo que descendieron para revisar la unidad y al verificar el número de serie en los datos de Plataforma México, arrojó reporte de robo vigente en el extranjero.
Se informó que el vehículo fue reportado robado en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos durante la mañana de ese mismo día, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, para el seguimiento del vehículo.