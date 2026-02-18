45 Zona Militar abre sus puertas en el mes del Ejército y Fuerza Aérea

...

Elementos del Sexto Batallón de Fuerzas Especiales realizaron demostraciones de rapel, tiro y rescate táctico, mostrando a la ciudadanía el adiestramiento y capacidades operativas del personal militar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/02/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 04:55 PM.