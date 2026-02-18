45 Zona Militar abre sus puertas en el mes del Ejército y Fuerza Aérea

En el marco de las celebraciones por el mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la 45 Zona Militar abrió de nuevo sus puertas a la ciudadanía para mostrar el riguroso adiestramiento y las capacidades operativas de las Fuerzas Especiales.
El Mayor Cruz, integrante del Sexto Batallón de Fuerzas Especiales, destacó la importancia de estas actividades para generar un acercamiento real con la población civil.
Para nosotros es muy grato, la verdad, la convivencia con el personal en este mes que es del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Interactuar con el pueblo, con la sociedad; el recorrido es para mostrarle al pueblo las actividades que llevamos a cabo nosotros como Ejército y como Fuerzas Especiales, explicó.
El Mayor Cruz explicó que estos ejercicios buscan ambientar al soldado ante condiciones de alta adrenalina e inestabilidad propias de misiones donde el acceso terrestre es imposible. Además, el programa contempló demostraciones de prácticas de tiro y una simulación táctica de rescate de personas privadas de la libertad, una de las áreas más críticas del entrenamiento de las fuerzas de élite.
Iniciamos con la caminata, una caminata muy ligera, llegamos a la torre de rapel en donde se les demuestran las técnicas de descenso empleando aeronaves, en este caso simulando, que es empleando cuerdas; es rapel, soga rápida y descenso de soga lisa. Aparte vamos a llegar al área donde vamos a llevar a cabo la demostración de prácticas de tiro y la de rescate de una persona privada de su libertad, agregó.
Los asistentes también pudieron conocer el esfuerzo físico que implica la labor militar, al observar el equipo táctico que portan los soldados, el cual puede superar los 15 kilogramos de peso, al incluir chalecos y armamento.
Con acciones de este tipo, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma su compromiso de transparencia y proximidad, al permitir que la sociedad nogalense conozca de primera mano la disciplina y el sacrificio que sustentan la seguridad nacional.