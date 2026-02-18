Abren convocatoria para Cartilla Militar a jóvenes clase 2008 en Nogales

El Ayuntamiento y la 45 Zona Militar anunciaron el inicio del trámite para el Servicio Militar Nacional; el sorteo se realizará en noviembre y el proceso contempla 13 sábados de adiestramiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/02/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 04:04 PM.