Abren convocatoria para Cartilla Militar a jóvenes clase 2008 en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales, a través de la Junta de Reclutamiento y en conjunto con la 45 Zona Militar en la frontera, anunciaron el inicio de la convocatoria para los jóvenes de la clase 2008 y remisos que deseen obtener su Cartilla del Servicio Militar Nacional.
Este anuncio fue realizado por el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, junto a la encargada de la Junta de Reclutamiento María Ojeda Domínguez y el Capitán Primero de Caballería Ángel León Hernández, en donde se informó que el trámite es una obligación ciudadana y no solo una cuestión administrativa, para el cual el sorteo tendrá lugar el próximo mes de noviembre.
El portar ese documento es un documento de carácter legal, similar a lo que es la cartilla de la credencial del lector o el mismo pasaporte. Finalmente es un documento de carácter legal, es un documento que emite el gobierno federal a través de la Secretaría del Área de Defensa y creo que es fundamental el hecho de que los padres de familia motiven a sus hijos para que lleven a cabo este procedimiento y participen para obtener su cartilla del Servicio Militar Nacional, comentó el secretario.
Yo creo que todos los jóvenes tienen esa obligación y todos pueden participar en las fuerzas armadas para participar o realizar alguna carrera militar ahí con nosotros. Tenemos varias instituciones que sirven para los jóvenes para que se preparen, manifestó el Capitán León.