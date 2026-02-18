Alertan por temperaturas de hasta 0 grados en Nogales

Durante lo que resta de la semana se registrarán temperaturas que oscilarán entre los 5 y 0 grados centígrados, además de cielo nublado, por lo que el Ayuntamiento de Nogales exhortó a la ciudadanía a aplicar los protocolos de seguridad y protección para prevenir enfermedades respiratorias y accidentes en los hogares, principalmente por el uso de calefactores.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que estas condiciones se deben a la entrada del frente frío número 35, el cual estará acompañado por una vaguada polar y la corriente en chorro tropical, provocando un descenso significativo de la temperatura, principalmente el viernes 20 de febrero, cuando se prevé una mínima de 0 grados centígrados.
Con el objetivo de prevenir enfermedades broncorrespiratorias, la Unidad Municipal de Protección Civil insistió en la importancia de abrigar adecuadamente a los niños, proteger a las personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, al ser los sectores más vulnerables.
Asimismo, se recomendó evitar la realización de ejercicio físico al aire libre, proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores, consumir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C, además de acudir al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación.
También se exhortó a la población a no exponerse por periodos prolongados al aire frío y a utilizar ropa adecuada para la temporada invernal.
Para prevenir accidentes en los hogares, la Coordinación Municipal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a no utilizar anafres ni braseros dentro de las viviendas para generar calor, mantener una ventana ligeramente abierta para permitir la ventilación y dar mantenimiento a los calentadores ambientales.
De igual forma, se recomendó solicitar el apoyo de especialistas para revisar los aparatos de calefacción, tanto eléctricos como de combustible, antes de ponerlos en funcionamiento, a fin de evitar riesgos.
Finalmente, las autoridades de salud advirtieron que los cambios bruscos de temperatura, con mínimas cercanas a los 0 grados centígrados por las mañanas y máximas de 5 grados por las tardes, pueden afectar la salud de la población, principalmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que reiteraron el llamado a extremar precauciones.