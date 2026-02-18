Alertan por temperaturas de hasta 0 grados en Nogales

...

Autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones ante el ingreso del frente frío número 35, que traerá mínimas cercanas a los 0 grados, cielo nublado y riesgo de enfermedades respiratorias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/02/2026 11:54 AM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 12:01 PM.