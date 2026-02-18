Anuncian carrera “Todos Unidos por un Nogales con Conciencia”

El evento de 3 kilómetros se realizará el 21 de febrero con salida en el periférico Colosio y meta en la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses”, promoviendo la cultura vial, el respeto y la convivencia familiar

