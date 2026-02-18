Anuncian carrera “Todos Unidos por un Nogales con Conciencia”

Con el objetivo de fortalecer la conciencia ciudadana y el sentido de pertenencia entre los habitantes de la frontera a través de la activación física al aire libre, este miércoles se llevó a cabo el anuncio de lo que será la carrera “Todos Unidos por un Nogales con Conciencia”, que busca ir más allá de la competencia y mandar un mensaje claro de la cultura vial y el respeto entre nogalenses.
En conferencia de prensa, Marco Alonso Martínez, director del IMDEN, junto a Miriam Díaz representante del Grupo Panteras Rosas, así como Glen Lizárraga del INJ, Nadir Altair Del Cid de Imfoculta, entre otros funcionarios y activistas, anunciaron, que esta actividad se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero en punto de las 07:00 horas e iniciará en la esquina entre el periférico Luis Donaldo Colosio y Bulevar Pueblitos, sin necesidad de inscripción.
Es una causa muy noble, porque aquí en Nogales sí nos hace falta un poquito, así como que fomentar ese tipo de conciencia, paciencia, prudencia, y todo ese tipo de cositas por cosas que a lo mejor se vienen dando en el día a día, como ciudadanos, como personas que vamos y venimos a nuestro trabajo y regresamos a casa, entonces más bien por eso nos dimos a la tarea de hacer este gran evento, muy bonito para nosotros, que queremos mucho, mencionó Miriam Díaz.
Además de todo esto se preparan una serie de actividades en el sitio de llegada, orientadas al entretenimiento de las familias, con la principal intención de que estos valores de respeto entre los ciudadanos lleguen a todos los integrantes de los hogares nogalenses, para que se cree una conciencia colectiva sobre el tener siempre cuidado de tus conciudadanos en un entorno urbano.
Porque pues esto conlleva a que no nomás me porte bien yo, a que no nomás vaya caminando en nuestra agrupación, sino todo en Nogales, que vayamos siempre cuidándonos unos a otros, de yo te cuido, tú me cuidas, yo te respeto, tú me respetas y hacer toda la armonía de un Nogales tranquilo como está ahora, Nogales es una ciudad buena, noble, tranquila y así queremos permanecer y estamos participando, aportando ese granito de arena para que sigan todas estas actividades con causa, ¿verdad? Todos unidos por un Nogales con conciencia, mencionó.