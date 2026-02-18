Ayuntamiento de Nogales facilita retorno de ciudadano a Guerrero con apoyo institucional

Como parte de las acciones que el Ayuntamiento de Nogales impulsa para devolver a sus lugares de origen a personas en situación de calle, un ciudadano recibió el apoyo institucional para reencontrarse con su familia en el estado de Guerrero.
Luego de haber recibido atención por parte del Centro de Atención a Personas con Adicciones (CIAD) Cananea, Jaime Armenta, de 47 años de edad, logró establecer contacto con la regidora Dora Alicia Ruelas Armenta, a quien solicitó apoyo económico para poder viajar a su tierra natal, donde ya lo esperan sus familiares.
Jorge Armando Reyes Urías, encargado del CIAD Cananea, explicó que hace siete años Jaime se trasladó a Nogales en busca de una mejor calidad de vida; sin embargo, diversas circunstancias lo llevaron a enfrentar una etapa difícil que derivó en el rompimiento de su núcleo familiar en esta frontera, situación que finalmente lo condujo a vivir en las calles.
Nosotros le brindamos asistencia con alojamiento y alimentación; sin embargo, desde un inicio manifestó su deseo de regresar con sus familiares en Guerrero, por lo que lo orientamos a acudir al Gobierno de la Ciudad para solicitar el apoyo necesario para retornar a su tierra natal, explicó Reyes Urías.
Ya hemos tenido resultados positivos en otras ocasiones, logrando rescatar de las calles a una mujer joven, a tres adultos y a cuatro personas extranjeras que hoy ya se encuentran con sus familiares. Seguiremos trabajando mediante el programa Café, Pan y Abrigo, impulsado desde la Dirección del Bienestar Municipal, para cumplir más objetivos como éste, señaló Sedano Ruiz.
Primeramente le doy gracias a Dios por permitirme no involucrarme en drogas ni alcohol, y agradezco al alcalde Juan Gim Nogales, al secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, a la regidora Dora Alicia Ruelas Armenta y a los responsables del CIAD por haberme apoyado y darme la oportunidad de reencontrarme con mi familia, expresó Jaime.
Cuando llegué a Nogales me traje a mi esposa y a mis cuatro hijos pequeños, pero por azares del destino ellos tuvieron que regresar a mi tierra y yo me quedé aquí a trabajar. Tomé decisiones equivocadas hasta llegar a vivir en las calles, agregó.
