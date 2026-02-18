Comunidad católica de Nogales inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

Este miércoles 18 de febrero, la comunidad católica de Nogales se unió a la celebración del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días dedicado a la penitencia y la preparación espiritual; en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, feligreses acudieron desde temprana hora para recibir el signo de la ceniza.
Angelina Arreola Espinoza, Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, destacó que este tiempo es una invitación de la Iglesia para que los creyentes vivan un proceso de conversión profunda.
En la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se establecieron horarios variados con servicio litúrgico y la imposición de ceniza a lo largo del día, siendo a las 18:30 horas la celebración prevista con el Obispo de la Diócesis de Nogales José Luis Cerra Luna, al igual que en todos y cada uno de los templos.
Es una invitación que hace nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana para que tengamos un periodo de conversión, con el Miércoles de Ceniza iniciamos los 40 días de penitencia. Esta penitencia debe estar dentro de los signos que nuestra Iglesia nos marca: la oración, el ayuno y la limosna, dijo Arreola Espinoza.
Se les invita a no endurecer nuestro corazón, en el mundo actual, el ruido nos hace distraernos un poquito del tema espiritual, entonces, este es un período de conversión, es un tiempo de alegría en el corazón porque esperamos la resurrección de nuestro señor Jesucristo, agregó.
Después la Iglesia Católica lo retomó como un símbolo para que el cristiano, a partir de hoy, hoy nos tocó miércoles 18 de febrero del 2026, el cristiano tenga esa oportunidad de encontrarse con su Creador a través de los signos que nos dan los sacramentos, comentó.
Invitarlos a que acudan a imponerse la ceniza, sí, pero también a que abran su corazón, este es un símbolo de amor y qué mejor tiempo que el que estamos viviendo con tantos matices. Las redes sociales son muy importantes y debemos seleccionar, en esa libertad, lo que es bueno, lo que edifica y lo que nos acerca al Creador, enfatizó.
