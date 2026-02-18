Comunidad católica de Nogales inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

Feligreses acudieron a la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para recibir la imposición de ceniza, marcando el inicio de 40 días de penitencia, oración y preparación espiritual rumbo a la Pascua

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/02/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 04:50 PM.