Emiten recomendaciones ante bajas temperaturas en escuelas de Nogales

Ante el descenso de temperaturas, lluvias y fuertes vientos registrados el martes, el Ayuntamiento de Nogales emitió recomendaciones preventivas dirigidas a madres y padres de familia, así como a docentes, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes y prevenir enfermedades respiratorias durante la jornada escolar.
El director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, subrayó la importancia de evitar la exposición prolongada al frío y la humedad, especialmente en el alumnado, al tratarse de los sectores más vulnerables ante estos cambios climatológicos.
Hoy amanecimos con bajas temperaturas, lluvias y vientos muy fuertes, por lo que hacemos un atento llamado a padres de familia y maestros a extremar cuidados: enviar a los alumnos bien abrigados y, en el caso del personal docente, evitar que las clases de educación física se realicen al aire libre, buscando espacios cerrados para no exponer a los estudiantes al frío, expresó el funcionario de Nogales, Sonora.
Por parte de la Secretaría de Educación no se ha emitido ninguna instrucción de modificación. Hemos revisado el pronóstico y, aunque las lluvias disminuirán, las bajas temperaturas continuarán, por lo que es importante mantenerse atentos a las páginas oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura, del Ayuntamiento de Nogales y de Protección Civil, señaló.