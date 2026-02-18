Emiten recomendaciones ante bajas temperaturas en escuelas de Nogales

El Gobierno Municipal llamó a madres, padres y docentes a extremar cuidados por frío, lluvias y fuertes vientos, a fin de prevenir enfermedades respiratorias entre estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/02/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 11:51 AM.