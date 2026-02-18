Impulsan modernización del Puerto DeConcini ante Senado de Arizona

Con el objetivo de transformar la infraestructura fronteriza y potenciar la competitividad de la región, Joshua Rubin, miembro del Consejo Directivo de Index Nogales y presidente de Autoridad Portuaria de Arizona, encabezó una reunión estratégica con integrantes del Senado de Arizona.
El encuentro, celebrado el pasado 12 de febrero, se centró en un tema prioritario para la agenda binacional enfatizado en el impulso definitivo al proyecto de modernización del Puerto DeConcini; en la reunión contó con el apoyo y respaldo del Mayor de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado.
Actualmente, el Puerto DeConcini es catalogado como la instalación fronteriza con mayores retos operativos y la más congestionada en el estado de Arizona, por lo que expusieron que esta situación impacta directamente en los tiempos de cruce y la eficiencia logística de impacto también en la industria manufacturera y de exportación.
La modernización del Puerto DeConcini representa un paso fundamental para fortalecer la competitividad regional y garantizar que nuestra frontera cuente con instalaciones eficientes, expuso la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, que preside Daniel Rivera Ontiveros y como director ejecutivo funge Genaro Vecerra Álvarez.
Resaltaron también la eficiencia operativa al actualizar instalaciones que han quedado superadas por el volumen actual de intercambio comercial, así como el crecimiento económico de fomento a una región más atractiva para la inversión extranjera mediante infraestructura moderna.
En atención al compromiso con el desarrollo regional, desde Index Nogales, se reiteró el compromiso de colaborar estrechamente con autoridades de ambos lados de la frontera. El organismo empresarial reconoce que el desarrollo de infraestructura de vanguardia es el motor que impulsará el crecimiento económico sostenido para las próximas décadas en la zona fronteriza.