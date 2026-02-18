Impulsan modernización del Puerto DeConcini ante Senado de Arizona

...

Representantes de Index Nogales y la Autoridad Portuaria de Arizona sostuvieron reunión estratégica para acelerar el proyecto de renovación del cruce fronterizo, considerado el más congestionado del estado, con el fin de fortalecer la competitividad regional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/02/2026 11:24 AM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 11:36 AM.