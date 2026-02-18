Inauguran en Nogales la segunda edición de la Copa Lobos “Ariel Mauricio ‘El Chicho’”

Con la participación de diversas preparatorias de la ciudad, el Ayuntamiento de Nogales inauguró el lunes la segunda edición de la Copa Lobos “Ariel Mauricio ‘El Chicho’”, un torneo amistoso que promueve la convivencia, el deporte y la sana competencia entre estudiantes de nivel medio superior.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, institución anfitriona del encuentro deportivo, donde autoridades municipales, educativas, docentes y alumnado dieron el arranque oficial a esta jornada que rinde homenaje a Ariel Mauricio “Chicho”.
En el presídium se contó con la presencia de Giselda Quintero, presidenta del DIF Municipal; Leticia Calderón Fuentes, regidora propietaria y presidenta de la Comisión del Deporte; Daniela Valenzuela, regidora propietaria y presidenta de la Comisión de la Juventud; Martín Elías Ortega, regidor propietario y presidente de la Comisión de Seguridad; Marco Alonso Martínez, director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN); Paulina Delgado, directora del DIF Municipal; Edgar Valadez Valdez, director de Educación Municipal, así como autoridades del plantel anfitrión.
Durante el acto inaugural, la directora de la Preparatoria Municipal, Lydia Adelaida Gutiérrez, agradeció la respuesta de las instituciones participantes y destacó el significado especial de esta edición del torneo.
En su segunda edición inauguramos la Copa Lobos con un nombre muy especial, Ariel Mauricio ‘Chicho’. Este homenaje se realiza con gran gratitud hacia las instituciones educativas de nivel medio superior que se registraron para participar en este torneo amistoso y de convivencia, expresó.
El día 22 se llevará a cabo la Primera Carrera Lobos, con participación de distintas escuelas y una invitación abierta al público en general, y el día 24 tendremos la demostración de escoltas y bandas de guerra aquí en la Preparatoria, añadió.
Vamos a seguir festejando porque no se trata solo de realizar un evento, sino de reconocer todo lo que representa el trabajo de la Preparatoria Municipal como escuela del municipio y de Nogales. Tenemos una gran responsabilidad y una de ellas es seguir mejorando día con día en lo deportivo, cultural y académico. El alcalde siempre ha estado muy pendiente de que la Preparatoria Municipal siga avanzando por el bien de la juventud nogalense, y vamos a disfrutar la Copa Lobos, que busca fomentar el deporte y la sana convivencia entre las y los estudiantes de las preparatorias de Nogales, concluyó.