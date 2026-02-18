Inauguran en Nogales la segunda edición de la Copa Lobos “Ariel Mauricio ‘El Chicho’”

Con la participación de preparatorias de la ciudad, el Ayuntamiento dio inicio al torneo amistoso que promueve el deporte, la convivencia y la formación integral de estudiantes de nivel medio superior

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/02/2026 10:37 AM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 10:45 AM.