INE alerta: 222 credenciales sin recoger en Nogales podrían ser resguardadas

La Junta Distrital 02 informó que el plazo para recoger las credenciales tramitadas en 2024 vence el 28 de febrero; de no reclamarse, serán resguardadas conforme a la ley, lo que impedirá realizar trámites oficiales o participar en elecciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/02/2026 12:52 PM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 12:54 PM.