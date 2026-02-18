INE alerta: 222 credenciales sin recoger en Nogales podrían ser resguardadas

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva de Sonora, emitió un aviso urgente a la ciudadanía que realizó el trámite de su credencial para votar durante el año 2024 y que aún no ha pasado a recogerla.
De acuerdo con el último corte, existen 1,251 credenciales en espera de ser reclamadas en las 7 Juntas Distritales de Sonora y en lo que respecta a la Junta Distrital 02 con sede en Nogales, se reportan 222 documentos de identidad que aún permanecen en el módulo, a cargo de Alexandro Tapia Félix.
De ahí que consideran prioritario recordar a las y los ciudadanos que la fecha límite es el próximo 28 de febrero, ya que, de no ser retiradas antes de este plazo, las credenciales serán resguardadas conforme a la ley, lo que impedirá a sus titulares realizar trámites oficiales o participar en futuros procesos democráticos.
Para facilitar el acceso, se reitera que, desde el pasado mes de diciembre de 2025, el módulo de atención se encuentra con operaciones en su nueva ubicación en avenida Adolfo Ruiz Cortines, Colonia Municipal, donde podrán pasar a recoger su documento oficial antes de que sea asignada bajo resguardo y posterior destrucción.
En el desglose de la información proporcionada por el INE, el distrito 02 con cabecera en Nogales y que contempla 11 municipios del norte de Sonora registra 222 credenciales pendientes por recoger bajo esta coyuntura. Le siguen San Luis Río Colorado con 296, Guaymas con 286, Hermosillo 166, Ciudad Obregón 152 y Navojoa 129.