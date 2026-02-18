Joven de Nogales seleccionada por National Geographic con proyecto de agua pluvial

Briana Chanel Valenzuela Martínez fue seleccionada para el Slingshot Challenge gracias a su proyecto de recolección de agua pluvial, una propuesta que busca generar conciencia y soluciones ante la escasez hídrica en la región

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/02/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 04:36 PM.