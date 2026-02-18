Joven de Nogales seleccionada por National Geographic con proyecto de agua pluvial

El ingenio y la conciencia ambiental de la juventud nogalense han cruzado fronteras, esta vez con Briana Chanel Valenzuela Martínez, alumna de la carrera de Comercio Exterior en el plantel CECyTE Nogales 1 en Nogales, Sonora, que ha sido seleccionada para participar en un prestigioso certamen organizado por National Geographic, gracias a un proyecto enfocado en la gestión y recolección de agua pluvial.
El proyecto busca ofrecer soluciones técnicas y de razonamiento comunitario para mitigar la escasez de agua en la región. Según explicó la joven estudiante, la iniciativa no se limita al entorno escolar, sino que pretende ser un modelo aplicable en hogares y espacios públicos de la ciudad.
Me siento muy orgullosa, más que nada de mi plantel, ya que he recibido mucha ayuda. Nuestro proyecto se trata de gestionar la recolección de agua pluvial; buscamos generar un cambio real mediante soluciones y razonamiento en la comunidad, manifestó la alumna.
También involucrar a muchas personas que se unan y gestionar esto más que nada no solamente en las escuelas, sino en las casas, en espacios públicos donde pueda generar este cambio que buscamos, agregó la joven.
También involucrar a muchas personas que se unan y gestionar esto más que nada no solamente en las escuelas, sino en las casas, en espacios públicos donde pueda generar este cambio que buscamos, agregó la joven.
La Directora General de Cecyte Sonora, Blanca Aurelia Valenzuela, felicitó a Briana Chanel por su destacada participación y por poner en alto el nombre de Cecyte y de Sonora, deseándole el mayor de los éxitos en este importante certamen.
No necesitas participar en un concurso para llevar a cabo una idea; se trata de trabajar por el bien de todos, expresó Valenzuela Martínez, y hacer un llamado a otros jóvenes a sumarse a causas ambientales.
Esta representación no solo pone en alto el nombre de Sonora en el ámbito internacional, sino que refuerza el papel de la educación técnica en la búsqueda de soluciones para los problemas más apremiantes de la sociedad civil.