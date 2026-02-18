Jóvenes del Heptatlón visitan la 45 Zona Militar en Nogales

...

Integrantes del programa de Seguridad Pública realizaron un recorrido guiado por las instalaciones militares para fortalecer su disciplina, conocer las funciones del Ejército y acercarse a posibles oportunidades de formación castrense

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/02/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 18/02/2026 04:44 PM.