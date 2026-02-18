Jóvenes del Heptatlón visitan la 45 Zona Militar en Nogales

Con el objetivo de fortalecer la disciplina, el espíritu deportivo y la proximidad con las instituciones de seguridad, integrantes del Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública de Nogales, Sonora se sumaron a la visita guiada a las instalaciones de la 45 Zona Militar.
El Comandante Francisco Cota Soto, coordinador del programa Heptatlón, destacó que este acercamiento es fundamental para las y los jóvenes, ya que muchos de ellos aspiran a integrarse a las filas de las fuerzas armadas en el futuro. Durante la jornada, los participantes pudieron conocer de cerca las funciones de los Grupos de Aeromóviles de Fuerzas Especiales y las diversas áreas que conforman el recinto militar.
Esto es con el fin de que ellos, los jóvenes, conozcan cuáles son las disciplinas que ahora sí que el Ejército tiene. Inclusive tengo jóvenes que en un futuro quieren ser parte de él, entonces es para que conozcan las funciones, las instalaciones y cuáles son las disciplinas de ahora sí que del Ejército, señaló el Comandante Cota.
Adelantó que buscarán formalizar capacitaciones por parte de la Policía Militar para los jóvenes del Heptatlón, con el fin de profesionalizar las disciplinas que ya practican, como los adiestramientos recientemente realizados en la zona de Las Mascareñas.
Con la representación del Gobierno de la ciudad y de Seguridad Pública Nogales agradeció a la 45 Zona Militar y al Sexto Batallón de Fuerzas Especiales por la apertura, al reiterar el compromiso del Heptatlón de seguir en el fomento del estudio y el deporte como pilares fundamentales para la juventud nogalense.