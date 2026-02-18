Mesa del Agua define acciones prioritarias para fortalecer drenaje y abasto en Nogales

Con decisiones firmes y acciones concretas para garantizar el abasto y el saneamiento, la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, definió una agenda prioritaria que impacta directamente en el drenaje, el rebombeo, la atención de fugas y la distribución de agua en colonias y escuelas de Nogales, Sonora.
Durante la sesión se establecieron tres frentes prioritarios para el personal de alcantarillado: la rehabilitación de tubería en la calle Arroyo Río Bravo, en la colonia Héroes; el seguimiento de obras en el Arroyo Los Nogales; y la atención de trabajos pendientes en las inmediaciones de la calle Elías, acciones fundamentales para fortalecer el sistema de drenaje y mejorar la eficiencia del servicio.
Asimismo, se informó sobre los trabajos de mejora en el rebombeo Nuevo Nogales, donde personal de electromecánica realizó el reemplazo de motor y bomba, además de mantenimiento general a la infraestructura, lo que permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para las familias de ese sector.
En materia de distribución emergente, se dio a conocer que se brindó suministro de agua mediante pipas a 12 escuelas, así como a las colonias 5 de Mayo y Colosio, operando con 13 pipas activas para asegurar el acceso al vital líquido.
De igual forma, se reportó la realización de 21 acciones para la atención de fugas de agua potable y drenaje en distintos puntos de la ciudad. A ello se suma la limpieza del filtro en la tubería de conducción de seis pulgadas en el fraccionamiento San Sebastián, lo que permitirá mejorar el flujo y la presión del agua en esa zona.
Para cerrar la sesión, se destacó la relevancia estratégica de la galería filtrante del río Santa Cruz, principal fuente de captación del sistema, la cual aporta 150 litros por segundo, volumen suficiente para abastecer colonias del norte y oriente de Nogales.
El Gobierno de la Ciudad reiteró que la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social continuará sesionando y dando seguimiento puntual a estas acciones, con el objetivo de garantizar un servicio de agua confiable, eficiente y sostenible para las familias nogalenses.