Mesa del Agua define acciones prioritarias para fortalecer drenaje y abasto en Nogales

Autoridades municipales acordaron rehabilitar tuberías, mejorar el rebombeo Nuevo Nogales y atender fugas en distintos sectores, además de suministrar agua con pipas a colonias y escuelas ante necesidades emergentes

