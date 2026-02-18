SEC Sonora descarta cambios en vacaciones de Semana Santa 2026

La dependencia aclaró que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin modificaciones y que el receso iniciará el 30 de marzo, tras rumores en redes sociales sobre un supuesto adelanto

