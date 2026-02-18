SEC Sonora descarta cambios en vacaciones de Semana Santa 2026

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora aclaró que no existen modificaciones al calendario escolar vigente respecto a las vacaciones de Semana Santa 2026, esto ante diversos rumores circulados en redes sociales y grupos de padres de familia que sugieren un posible adelanto para estudiantes de educación básica.
Especifican que en las fechas oficiales, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 autorizado, el periodo vacacional para preescolar, primaria y secundaria se mantiene sin cambios con el inicio de vacaciones el lunes 30 de marzo y su conclusión el viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.
Respecto al origen de la confusión, establecen que se trata del “puente” de marzo derivado a que el viernes 27 de marzo está marcado en el calendario como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) y, en términos prácticos, el alumnado concluirá sus actividades el jueves 26 de marzo.
Precisan que al no haber clases el viernes por la actividad docente, se genera un fin de semana largo que precede inmediatamente al inicio formal del receso vacacional; sin embargo, técnicamente, las vacaciones comienzan el lunes 30.
La autoridad educativa enfatizó que estas fechas fueron definidas desde la publicación oficial del ciclo escolar y aplican tanto para escuelas públicas como para particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
El documento distingue claramente entre cuatro categorías que no deben confundirse, como son los 185 días efectivos de clase, 8 suspensiones por Consejo Técnico Escolar, días festivos oficiales, periodos vacacionales y otros descansos previos.
Antes de llegar a la Semana Santa, el calendario contempla otros días de asueto, como el lunes 16 de marzo con suspensión de labores docentes en conmemoración del natalicio de Benito Juárez y el viernes 27 de febrero de sesión de Consejo Técnico Escolar con suspensión de clases para alumnos.
La SEC Sonora reitera a la comunidad educativa que el calendario 2025-2026 es el único documento normativo y cualquier ajuste extraordinario sería comunicado exclusivamente a través de los canales oficiales de la institución para evitar la propagación de desinformación.