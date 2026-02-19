Aclaran que caso de intoxicación no ocurrió en Cecytes Dos

El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, sostuvo una reunión con directivos del plantel número dos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), en la que se aclaró una nota informativa difundida el pasado fin de semana y se reconoció la labor del Gobierno de la Ciudad en materia de prevención del delito y las adicciones.
Durante el encuentro, el funcionario explicó que estuvieron presentes el director del plantel Cecytes Dos, José María Velderráin Galaviz, así como el líder sindical de la institución, Manuel Rodríguez, quienes plantearon inquietudes y peticiones con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación de colaboración con el Ayuntamiento, además de solicitar que se aclarara información relacionada con un presunto caso de intoxicación de alumnos que fue compartido por parte de las autoridades de la localidad.
Nos piden ser el conducto para aclarar que la información difundida sobre la intoxicación de dos estudiantes no corresponde al plantel Cecytes Dos, sino a otra institución educativa distinta, precisó Sedano Ruiz.
Gracias a la buena comunicación que mantenemos con la escuela, se han obtenido resultados positivos en beneficio de estudiantes y docentes, mediante la implementación de programas en los que participan áreas de asistencia social y seguridad pública, comentó.
Asimismo, reiteró que el caso de los dos jóvenes intoxicados con bebidas alcohólicas no ocurrió en el plantel número dos, por lo que consideró necesario aclarar el tema públicamente. Aprovechó también para agradecer al Gobierno Municipal y al alcalde Juan Gim Nogales por fortalecer la relación institucional y anunció que el próximo viernes 20 de febrero se realizará una jornada intensiva de limpieza, en coordinación con la Coordinación de Imagen Urbana.
Finalmente, Manuel Rodríguez subrayó la importancia de la educación en el hogar para el desarrollo integral de los jóvenes y agradeció el respaldo de los padres de familia, quienes han autorizado la implementación de acciones preventivas dentro del plantel.