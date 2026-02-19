Comercio de Nogales resiente reformas y prevé mayor informalidad

...

Canaco advirtió que la incertidumbre económica y los nuevos costos laborales han frenado contrataciones, mientras pequeños negocios analizan automatización y anticipan un 2026 complicado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/02/2026 12:57 PM.
En Nogales y editada el 19/02/2026 01:01 PM.