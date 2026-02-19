Comercio de Nogales resiente reformas y prevé mayor informalidad

En Nogales, Sonora, el comercio local enfrenta un panorama complejo en materia de empleos y, aunque el sector maquilador suele acaparar la atención como principal generador de puestos de trabajo, los pequeños y medianos negocios en conjunto aportan una cantidad significativa de empleos.
En entrevista, Christian López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Nogales, señaló que las reformas recientes y la incertidumbre económica han frenado la contratación y empujado a muchos empresarios a replantear sus estrategias.
Te comento: así como pasa en la maquila, pasa acá en el comercio. Lo he comentado, yo sé que siempre se voltea a ver la maquila porque es la generadora de empleos aquí en la ciudad, pero yo siempre les comento: si juntamos todos los pequeños comercios de la ciudad, pues realmente se generan más empleos que lo que la maquila puede generar, expuso.
En ese caso, es una situación en la que también está golpeado; créeme que todas esas visitas de los organismos, todas esas reformas, todo lo que está haciendo ahorita la parte del gobierno, lo de la reducción de jornada laboral... obviamente eso hace que el empresario o el dueño de negocio pequeño, mediano, grande negocio, se detenga un poco al contratar porque ya no sabemos qué más va a llegar, explicó López.
En ese caso, es una situación en la que también está golpeado; créeme que todas esas visitas de los organismos, todas esas reformas, todo lo que está haciendo ahorita la parte del gobierno, lo de la reducción de jornada laboral... obviamente eso hace que el empresario o el dueño de negocio pequeño, mediano, grande negocio, se detenga un poco al contratar porque ya no sabemos qué más va a llegar, explicó López.
Realmente sabemos cuánto nos cuesta tener un empleado. No son los 445 pesos, que es el salario mínimo. No; nos cuesta mucho más en capacitación, en seguro, en muchas cosas. Que obviamente eso hace que la parte del empleo, aunque tengamos vacantes y por cómo está la economía, pues realmente estamos haciendo... empresas ya andan buscando sistemas, robots, andan buscando que sus procesos sean más sistematizados, en el que no tenga que estar una persona enfrente de un mostrador, sino que haya una pantalla, como ya lo manejan, detalló.
Respecto al futuro, el presidente de Canaco dijo que el panorama no es del todo alentador. Mencionó que prevén que el empleo local se mantenga, pero con un crecimiento en la informalidad, lo que impacta directamente en la seguridad social de las familias.
Pues mira, prácticamente todo mejora, todos sabemos que es momentáneo. Va a llegar un punto en el que obviamente no es que la gente vaya a estar desempleada, no estamos hablando de eso; simplemente la gente va a tener trabajo, pero va a estar trabajando en trabajos informales donde no tengan prestaciones de la ley. Realmente es para lo que va todo esto; o sea, trabajo va a haber, empleo va a haber, economía en cuestión de efectivo va a haber, pero la seguridad que tú como padre de familia o madre de familia que trabajas, para que tengan seguro tus hijos... la informalidad ya rebasó a la formalidad. Esto va en crecimiento a raíz de todo lo que comentamos de las reformas, acentuó.
La voz del comercio local en Nogales refleja la tensión entre la necesidad de mantener empleos y la presión de las reformas laborales; mientras la maquila continúa como referente, los pequeños negocios y la informalidad comercial sostienen gran parte de la economía y enfrentan el reto de sobrevivir en un entorno cada vez más inclinado a la automatización.