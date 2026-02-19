Detienen a dos por robo de cableado de Telmex en Jardines del Bosque

Dos personas fueron detenidas por la policía al ser sorprendidos apoderándose de cableado propiedad de la empresa Telmex en la colonia Jardines del Bosque.
De acuerdo con la información oficial fue a las 01:53 horas cuando elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la avenida De los Maestros y avenida Tecnológico de dicho sector donde reportaban robo de cableado de la empresa Telmex.
En el lugar el reportante quien dijo ser empleado de la empresa, les manifestó que momentos antes observó a un par de sujetos salir de un registro de la compañía en poder de varios tramos de cableado los cuales escondieron en una mochila por detrás de una carreta de un negocio de pollos.
Detalló que sin perderlos de vista marcó al 911 arribando casi de inmediato la unidad policial quienes lograron la detención de Francisco "N" de 26 años y Fidel "N" de 20 años de edad, a quienes se les aseguró varios tramos de cableado, y herramienta variada, quienes fueron puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido para el deslinde de responsabilidades.