Detienen a dos por robo de cableado de Telmex en Jardines del Bosque

Elementos preventivos sorprendieron a dos jóvenes cuando presuntamente sustraían tramos de cable de un registro de la empresa; fueron puestos a disposición del Ministerio Público

19/02/2026
En Nogales y editada el 19/02/2026 11:18 AM.