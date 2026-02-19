Detienen a hombre por herir con cuchillo a perro en Santa Lucía

Un residente de la colonia Santa Lucia fue detenido por elementos del Grupo Operativo Táctico GOT, luego de herir con un cuchillo a un perro de la raza Pitbull de nombre “Bobo”, propiedad de su amigo y vecino quien presenció los hechos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 21:43 horas que elementos del GOT al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre el bulevar 2000 a la altura de la calle Santa Lucía fueron interceptados por el conductor de un vehículo quien les realizó cambio de luces solicitaron detuvieran su marcha.
Se trató del de nombre José M. de 39 años quien les manifestó que al encontrarse en su domicilio de la calle Santa Leticia de la colonia Santa Lucía en compañía de unos amigos cuando uno de ellos tomó a su mascota en sus brazos, siendo un perro de la raza pitbull de nombre “Bobo”, lesionándolo con un cuchillo, por lo que le gritaron que lo soltara.
Dijo que él tomó a su mascota de inmediato para trasladarlo a recibir atención médica, siendo en esos momentos que observó las unidades de la policía a quienes pidió ayuda.
Ante lo sucedido los agentes procedieron a trasladarse al domicilio donde tuvieron a la vista a uno de los amigos del reportante quien confirmó lo narrado haciendo mención que el atacante de nombre Erick "N" de 39 años había arrojado el cuchillo hacía un predio a un costado del domicilio, permitiendo el acceso a los uniformados y señalando al responsable quien fue detenido en el acto.
Sobre el caso dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición, arribando al lugar personal de Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.