Detienen a hombre por herir con cuchillo a perro en Santa Lucía

...

Elementos del Grupo Operativo Táctico arrestaron a un residente señalado de lesionar a un pitbull llamado “Bobo”; el caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/02/2026 11:21 AM.
En Nogales y editada el 19/02/2026 11:23 AM.