Fiscalía de Sonora descarta solicitud del FBI para buscar a Nancy Guthrie en México

La FGJES informó que no existe petición oficial de autoridades estadounidenses ni indicios de que la mujer desaparecida en Arizona se encuentre en territorio sonorense

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/02/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 19/02/2026 04:27 PM.