Fiscalía de Sonora descarta solicitud del FBI para buscar a Nancy Guthrie en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un boletín oficial asegurando que no cuenta con ninguna solicitud de colaboración por parte de las autoridades norteamericanas para la búsqueda de Nancy Guthrie en México.
Cabe mencionar que el pasado miércoles por la mañana el grupo Madres Buscadoras de Sonora compartiera en sus redes sociales la ficha de desaparecida de Nancy Guthrie, mujer norteamericana de 84 años que fue aparentemente secuestrada desde hace más de 18 días en el estado de Arizona.
Posteriormente por varios medios se divulgo la noticia que el FBI habría solicitado la intervención de las autoridades del estado de Sonora para la búsqueda de Nancy en territorio de Sonora.
Por tal razón la fiscalía del estado informó que estableció comunicación con el FBI después de esos rumores, y la propia organización norteamericana les aseguró que en las líneas de investigación no existe indicio alguno de que la mujer desaparecida pudiera estar en Sonora.
Lo anterior lo explicó en una rueda de prensa el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez y el Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores.
Los representantes de la FGJES reiteraron que, en caso de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales correspondientes, se atenderá con plena disposición y en el marco de sus atribuciones legales y los mecanismos de cooperación vigentes.