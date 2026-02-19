Localizan sin vida a joven en vivienda de la colonia Casa Blanca

Familiares realizaron el hallazgo al interior del domicilio y dieron aviso al 911; autoridades municipales y periciales acudieron para las diligencias correspondientes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/02/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 19/02/2026 04:35 PM.