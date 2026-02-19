Localizan sin vida a joven en vivienda de la colonia Casa Blanca

Un residente de la colonia Casa Blanca fue localizado sin vida por sus familiares al interior de su domicilio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública este hecho se documentó alrededor de las 17:37 horas cuando familiares directos del finado informaron al 911 sobre la presencia de una persona sin vida al interior de su domicilio ubicado en dicho sector residencial.
Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el reporte luego de que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y determinaran que el joven ya no contaba con signos vitales.
Una persona del sexo masculino que dijo ser hermano del finado dijo que momentos antes había salido del domicilio donde se quedó su hermano y al regresar junto con su padre lo encontraron suspendido del cuello, al interior de una de las habitaciones.
Detalló que al instante lo bajaron y llamaron al número de emergencias con los resultados ya mencionados, sobre el caso se informó al Centro de Atención Temprana arribando al lugar personal de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley.