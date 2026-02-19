Recuperan en Nogales vehículo con reporte de robo en Arizona

Un vehículo que contaba con reporte de robo en el extranjero fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora en un camino de terracería al final del sector Monarca.
De acuerdo con los informes policiales fueron efectivos del Grupo Operativo Táctico de seguridad pública quienes localizaron en un recorrido de vigilancia sobre dicho camino entre las colonias Monarca Y Las Bellotas un auto en estado de abandono.
Se trató de un vehículo Hyundai, Sonata modelo 2016 de color gris sin placas de circulación el cual, al ser verificada la serie de la unidad, en la base de datos de Plataforma México, resultó con reporte de robo del día 19 de mayo del 2025 en el estado de Arizona, Estados Unidos.
Por tal motivo los agentes aseguraron la unidad motriz e informaron al Agente del Ministerio Público de la Federación quien ordenó que el vehículo fuera remolcado al corralón federal para el seguimiento del caso.