Recuperan en Nogales vehículo con reporte de robo en Arizona

Elementos del Grupo Operativo Táctico localizaron un Hyundai Sonata 2016 abandonado en un camino de terracería del sector Monarca; la unidad contaba con reporte de robo en Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/02/2026 11:12 AM.
En Nogales y editada el 19/02/2026 11:14 AM.