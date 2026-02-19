San Valentín deja alza de hasta 60% en ventas para comercios del centro

Un repunte importante que da un respiro a los comerciantes del centro de la frontera, se registró el pasado fin de semana con el 14 de febrero, ocasión en la cual, de acuerdo con el representante de los locatarios de este sector de la frontera, Alfredo Lara, algunos empresarios vieron que sus expectativas de venta fueron superadas en el doble de lo esperado.
Lara mencionó que a diferencia de lo que había sido la constante durante los anteriores San Valentines, en donde se tenía un incremento del 20 al 30% en las ventas registradas, este 2026 algunos locales reportaron hasta un 60 por ciento, lo que sin duda ayuda a la ansiada recuperación económica del sector del centro de la ciudad.
Fue un fin de semana muy largo y muy productivo, empezamos con el jueves, viernes y sábado, todavía el día domingo, los que no tuvieron la oportunidad de darle su regalo a su pareja o a su ser querido, fue primera fecha muy importante del año y arrancamos de una manera muy positiva, hay quienes tuvieron un 30, un 40, un 50, y hay quienes me dicen que tuvieron un aumento hasta de un 60% en sus ventas. Lo cual, pues eso para nosotros es oxígeno puro, y la verdad, gracias a la gente de Nogales, por confiar en todo este sector comercial, y en realidad se reflejó en toda la ciudad, mencionó Lara.
Si, lo que pasa es que también nosotros ya nos preparamos con tiempo, te quiero decir que ya nos planeamos para tener todo lo necesario, y todo lo que la gente necesita para esta fecha tan importante. En el área de restaurantes estuvimos muy bien, te puedo decir que hubo florerías que estuvieron rebasadas, gracias, me comentan compañeros, que estuvieron rebasadas en su demanda, comentó.