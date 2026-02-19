Tráiler se impacta y queda destruido en la carretera Ímuris–Nogales

La pesada unidad salió del camino y chocó contra el muro de contención a la altura de Los Janos; no se reportaron víctimas, solo daños materiales y afectaciones viales por más de una hora

