Tráiler se impacta y queda destruido en la carretera Ímuris–Nogales

Un aparatoso accidente se registró en la carretera Internacional Imuris - Nogales donde un tráiler se salió del camino y se impactó con el muro de contención quedando completamente destruido en los carriles de circulación.
Según datos oficiales fue durante la mañana de este miércoles que se informó al 911 sobre el choque y salida de camino de un tráiler en dicho tramo carretero a la altura del poblado de Los Janos, en los carriles con dirección al norte.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada salió del camino impactándose con la baya metálica y desprendiéndose la cabina de la caja de carga, quedando destruido en los carriles de rodamiento.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional de caminos y grupos de rescate hasta el momento no se ha informado que se hayan registrado víctimas mortales o personas lesionadas, solo los daños materiales señalados.
Cabe mencionar que la circulación vial presentó afectaciones por más de una hora durante las maniobras de rescate reactivándose de manera normal momentos después, se desconoce lo que transportaba dicho vehículo de carga, así como datos del conductor.