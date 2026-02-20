Alerta Condusef por correos falsos que simulan procesos legales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advirtió sobre mensajes apócrifos que buscan obtener datos personales mediante engaños y enlaces maliciosos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/02/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 12:24 PM.