Alerta Condusef por correos falsos que simulan procesos legales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta urgente a la población tras detectar la circulación de correos electrónicos apócrifos que usurpan su identidad institucional.
El objetivo de estos mensajes es engañar a los ciudadanos para obtener información confidencial y documentación personal bajo falsos argumentos legales, informó la dependencia federal en Sonora.
A través de técnicas de ingeniería social, los ciberdelincuentes envían notificaciones alarmantes con la utilización indebida del nombre y el lenguaje oficial de la Comisión, los cuales son falsos.
La comunicación oficial establece que inventan procesos legales y notifican al usuario sobre supuestas quejas, reclamaciones o irregularidades en servicios financieros que la persona nunca presentó.
Estos mensajes generan pánico y buscan crear una sensación de urgencia y presión para provocar una reacción inmediata e irreflexiva en la víctima, y proceder a exigir datos sensibles como la solicitud de envío de documentación legal, datos financieros o información personal para, supuestamente, detener o aclarar el proceso.
Otra modalidad es el uso de enlaces maliciosos que incluyen ligas o redirigen a sitios web externos que simulan ser oficiales, pero cuyo fin es vulnerar la seguridad del usuario y facilitar fraudes financieros.
De ahí que la Condusef hace un llamado a la población para identificar las señales de alerta, al ratificar de forma tajante sus procedimientos para evitar que la ciudadanía caiga en estas estafas, especificando que no solicita datos personales ni documentación mediante enlaces no oficiales.
Por lo que precisan tres puntos clave para distinguir un correo real de uno falso: no inician ni gestionan procedimientos de queja a través de correo electrónico si el usuario no lo solicitó previamente; no piden datos personales o bancarios mediante enlaces externos; y no requieren información confidencial fuera de sus canales institucionales verificados, como el Portal de Queja Electrónica o el SIAU.
Ante la recepción de cualquier correo que notifique una supuesta queja en su contra o solicite documentos urgentes, se exhorta a la población a seguir medidas de seguridad inmediatas: no dar clic y evitar abrir cualquier enlace o descargar archivos adjuntos que vengan en el correo, para luego proceder a eliminar el mensaje de la bandeja de entrada y de la carpeta de eliminados inmediatamente, sin responder.
Notificaron que se ha solicitado a las instituciones financieras activar sus protocolos de ciberseguridad, alertar a sus áreas de cumplimiento y capacitar a su personal para identificar estos intentos de suplantación, protegiendo así la integridad del sistema financiero.