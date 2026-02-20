Ayuntamiento participa en ceremonia por el Día del Ejército en la 45 Zona Militar

Autoridades municipales acudieron al acto conmemorativo del CXIII aniversario del Ejército Mexicano, donde se destacó la coordinación entre fuerzas armadas y gobierno para fortalecer la seguridad en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/02/2026 12:24 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 12:53 PM.