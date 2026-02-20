Ayuntamiento participa en ceremonia por el Día del Ejército en la 45 Zona Militar

En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, participó en la ceremonia conmemorativa del CXIII Aniversario del Día del Ejército Mexicano, realizada en las instalaciones de la 45 Zona Militar.
El funcionario municipal, acompañado por la síndica Edna Soto Gracia, así como por mandos militares y titulares de diversas corporaciones de seguridad pública, acudió al acto protocolario encabezado por el comandante de la 45 Zona Militar, el general de brigada de Estado Mayor Jaime Enrique Félix Jiménez.
Durante la ceremonia, el comandante de la guarnición militar en Nogales emitió el mensaje oficial, en el que destacó la importancia del trabajo coordinado entre el Ejército Mexicano y las distintas instancias de gobierno para garantizar la seguridad, tranquilidad y paz de la comunidad.
Asimismo, exhortó a los elementos y mandos de la 45 Zona Militar a continuar fortaleciendo su labor a fin de consolidar a las Fuerzas Armadas como una institución cada vez más profesional y comprometida con la sociedad y con el Estado libre y soberano de México.
Finalmente, reconoció que, a lo largo de más de un siglo, el Ejército Mexicano ha evolucionado hasta convertirse en un cuerpo de seguridad nacional sólido y altamente preparado para enfrentar cualquier situación que vulnere el estado de derecho en el país.