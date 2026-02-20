Cecytes Nogales 1 acoge feria de universidades para 350 estudiantes que se gradúan

El plantel reunió a instituciones de educación superior para orientar a más de 350 alumnos próximos a egresar, con la meta de que al menos el 80% continúe sus estudios profesionales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/02/2026 12:53 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 01:06 PM.