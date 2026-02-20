Cecytes Nogales 1 acoge feria de universidades para 350 estudiantes que se gradúan

Con el objetivo de impulsar la continuidad académica de sus estudiantes, el plantel Cecytes Nogales 1 llevó a cabo una exposición de oferta educativa superior, reuniendo a diversas universidades de la ciudad y la región para orientar a los jóvenes que están a punto de concluir su bachillerato.
Mauricio Pérez Gómez, director de la institución, destacó que esta feria de instituciones de nivel superior es una actividad fundamental para el desarrollo de los alumnos del sexto semestre, con un agradecimiento puntual a instituciones públicas y privadas de la localidad.
Tenemos alrededor de 350 alumnos que están por salir de nuestro colegio y para ello hemos invitado a las diferentes universidades aquí de la ciudad, de la región, para que vengan a promover su oferta educativa. Con el ánimo de que los jovencitos se identifiquen con alguna de esas carreras, se puedan motivar y puedan seguir su carrera profesional, indicó.
Expuso que actualmente en Cecytes Nogales 1 cuentan con una matrícula de aproximadamente 1,400 estudiantes, con un modelo educativo que permite a los jóvenes egresar con una preparación técnica, listos tanto para el ámbito universitario como para el sector productivo.
Detalló que su formación va encaminada a cuatro carreras técnicas que ofrece el plantel, con especialidades en Comercio Exterior, Autotrónica, Programación, Semiconductores y Microelectrónica como la especialidad más reciente, al precisar que la visión del colegio va más allá de lo estrictamente técnico.
No solamente nos enfocamos en las carreras técnicas, también en las áreas de las humanidades, en el área deportiva y cultural, ya que tratamos de que ellos tengan una formación integral y completa, afirmó Pérez Gómez.
Durante el evento, el director aprovechó para enviar un mensaje a los padres de familia, pidiéndoles que se conviertan en el principal motor de sus hijos, al subrayar que el respaldo en casa es clave para que los jóvenes no solo concluyan su educación media superior, sino que den el paso hacia la universidad.
Las expectativas para esta generación son altas, dijo, al precisar que estiman que al menos el 80% de los próximos egresados continuará con sus estudios universitarios, motivados por actividades de vinculación como esta exposición.