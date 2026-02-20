Jazz sin fronteras llegará a Nogales con clínica y concierto binacional

Bajo el ritmo del saxofón y la promesa de un intercambio cultural sin fronteras, las notas de jazz se preparan para sonar en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) con el anuncio de una clínica que será impartida por la Scottsdale Crossing The Border Jazz Band el próximo lunes 23 de febrero, la cual será coronada con una presentación de los seguidores de este ritmo.
En conferencia de prensa, el director del Imfoculta, Nadir Altair del Cid González, compartió junto a la promotora cultural binacional Isabel Valadez y algunos de los miembros de este ensamble, que este evento se espera que trascienda lo musical para convertirse en un espacio de aprendizaje e intercambio que unirá a Sonora y Arizona.
Hoy anunciamos un evento que trasciende el ámbito musical: el taller y concierto de jazz del grupo Scottsdale Crossing The Border Jazz Band. En el marco de su décimo aniversario, representa una década de diálogo artístico entre Arizona y Sonora. Recibir a esta extraordinaria agrupación no solo significa disfrutar de su talento; significa abrir un espacio de aprendizaje, un intercambio y crecimiento cultural, comentó Del Cid.
El programa iniciará con un taller de jazz en la Cineteca Nogales a las 16:00 horas, abierto a creadores de cualquier género musical y sin límite de edad, con el único requisito de que lleven su instrumento, ya que los instructores enseñarán técnicas de improvisación y estilos, permitiendo incluso que los asistentes mejoren sus preparaciones, para terminar con un concierto en punto de las 17:00 horas en el teatro Rosalba Romero.
Este evento ya tiene más de 10 años llevándose a cabo en la ciudad de Álamos, Sonora; pero estos últimos dos, el año pasado y este, hemos estado agregando a hacerlo un tour, donde se está yendo a Nogales como la primera ocasión en la cual se va a llevar a cabo. Tenemos ahí a uno de los principales fundadores de la organización International Jazz Festival, que está respaldado por la UNESCO para poder promover lo que es la paz a través de la música, compartió Isabel Valadez, promotora cultural.