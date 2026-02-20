Jazz sin fronteras llegará a Nogales con clínica y concierto binacional

...

La Scottsdale Crossing The Border Jazz Band ofrecerá taller y presentación en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, en un intercambio artístico que une a Sonora y Arizona

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/02/2026 01:19 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 01:25 PM.