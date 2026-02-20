Luis Gerardo ‘El Sismo’ Corona busca coronarse en Palenque de ExpoGan, Hermosillo

La disciplina, el sudor y los sueños de grandeza convergen en las instalaciones de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, hogar del Panteras Boxing Club. Este próximo sábado 21 de febrero, el talento forjado en esta frontera se pondrá a prueba en el Palenque de la ExpoGan en Hermosillo, en una cartelera que promete emociones y que será transmitida a nivel nacional por la señal de Box Azteca.
A la cabeza de este contingente se encuentra Luis Gerardo “El Sismo” Corona, un joven pugilista invicto que, con una marca de siete victorias y un empate, buscará coronarse con el título Fecombox, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a 8 rounds contra “El Patroncito” del Team Victo.
Es un sueño que tenía desde mi debut en 2021; andamos bien, andamos con todo y vamos a traernos ese cinturón para Nogales, afirmó Corona, quien a sus 24 años se dice motivado por haber compartido carteleras con figuras como Óscar Valdez y el “Gallito” Estrada.
Siento que una victoria nos podría catapultar a cosas más grandes; ya hay que meterle el acelerador, comentó “El Flaco”, quien puso por delante la importancia del apoyo de su madre y de su entrenador para mantenerse enfocado.
“El Pantera” aseguró que la preparación de sus pupilos ha sido impecable e incluye un campamento de alto nivel con Aarón Alameda, con apoyo del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Martínez; especialmente también del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales, a cargo de Carlos Francisco Huerta Rivera y su equipo de colaboradores.
Más allá de los cinturones y la televisión, el mensaje del equipo es claro: el deporte salva vidas.
Si no sigues la disciplina, te subes al ring y te pegan unos chingazos; eso hace que te vuelvas disciplinado y no te desveles ni salgas de fiesta, apuntó crudamente “El Sismo” Corona.
La cita está pactada y los puños están listos; Nogales tiene en estos jóvenes a verdaderos guerreros dispuestos a dejar el alma en el ring para traer la gloria a su tierra.