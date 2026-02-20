Luis Gerardo ‘El Sismo’ Corona busca coronarse en Palenque de ExpoGan, Hermosillo

...

Luis Gerardo “El Sismo” Corona encabezará al equipo nogalense en el Palenque de la ExpoGan, donde buscará el cinturón avalado por el Consejo Mundial de Boxeo en una función transmitida por Box Azteca

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/02/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 11:58 AM.