Presentarán “Claro de Luna” en la Cineteca de Nogales

Una fotografía en el tiempo de lo que fue en su momento una era llena de misterio y asombro hacia la sociedad china presente en el norte de México ofrece en su obra la maestra Patricia Robles Payán en el libro “Claro de Luna”, el cual será presentado en la Cineteca de Nogales el próximo 27 de febrero en punto de las 17:00 horas, con el apoyo del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta).
La autora nogalense, originaria de San Luis Río Colorado, compartió junto al director del Imfoculta, Nadir Altair Del Cid, que esta novela surge a raíz de una serie de investigaciones y anécdotas personales en su lugar de nacimiento, junto con el asombro que le trajo el observar directamente a sus vecinos de origen chino, quienes mantenían negocios icónicos mientras vivían con una humildad que distaba de su enorme capacidad de trabajo e influencia en la frontera.
Pues para mí ellos eran un misterio, porque trabajaban tanto y vivían de manera tan humilde y, aun así, sostenían un gran restaurante que era referente de toda el área de Estados Unidos, incluso de Yuma, Arizona; de Nogales, Arizona; entonces era una frontera también. Venía gente de Mexicali, Baja California, a comer a ese restaurante que quedaba puro frente de mi casa y a un lado vivían ellos. Y resulta que aquí mismo llegaban familiares y se hospedaban; era un vecindario muy humilde de unos cuantos cuartos y siempre fueron para mí un gran misterio, compartió la autora.
Robles Payán agradeció el apoyo de las autoridades municipales, ya que fueron partes fundamentales de la edición y producción de este libro bajo el sello editorial Garabatos, la cual caracterizó es parte del esfuerzo y efervescencia artística que vive la ciudad, la cual, en sus palabras, describió como una, si no es que la más importante del estado.
Hubo historias aquí que yo las inventé, según yo, pero por lo que veo, nada se inventa, porque después seguía yo leyendo documentos en los archivos históricos de Mexicali, sobre todo, que fue donde fui a acudir, y las historias que yo había inventado sí eran ciertas y habían pasado. Entonces, son anécdotas que quería contarles, expresó.
