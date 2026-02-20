Presentarán “Claro de Luna” en la Cineteca de Nogales

La autora Patricia Robles Payán compartirá su novela sobre la comunidad china en el norte de México este 27 de febrero, con el respaldo del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/02/2026 01:14 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 01:19 PM.