Realizarán jornada masiva de esterilización canina en Virreyes

El Gobierno de Nogales llevará a cabo este 22 de febrero la segunda campaña del año en la Unidad Deportiva de Virreyes, con capacidad estimada de hasta 100 perros y requisitos específicos para garantizar su seguridad

