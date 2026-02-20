Realizarán jornada masiva de esterilización canina en Virreyes

El próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, el Ayuntamiento de Nogales llevará a cabo la segunda jornada masiva de esterilización canina del año en la Unidad Deportiva de Virreyes, como parte de las acciones permanentes para fomentar el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.
La jornada será organizada por el Centro de Atención y Bienestar Animal y estará dirigida exclusivamente a perros, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir con sus mascotas cumpliendo los requisitos establecidos, a fin de garantizar un servicio seguro, ordenado y eficiente.
La subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, Inés Rafaela Ramos González, informó sobre los requisitos:
El domingo 22 de febrero estaremos nuevamente con una jornada masiva en la Unidad Deportiva de Virreyes. En esta ocasión solo se atenderán caninos y aplican los requisitos de siempre: ocho horas de ayuno, perros grandes con correa y bozal, y los más pequeños, de preferencia, en jaula para su protección y un mejor manejo, explicó.
Tenemos planeado atender durante el año alrededor de 100 pacientes por jornada; sin embargo, en las instalaciones del Centro de Atención y Bienestar Animal también se brinda diariamente el servicio de esterilización, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, precisó.