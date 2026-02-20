Suprema Corte de EE. UU. anula aranceles impuestos por Trump

...

El máximo tribunal estadounidense invalidó los gravámenes generales anunciados el 2 de abril de 2025, al determinar que un presidente no puede imponer aranceles sin autorización del Congreso, lo que representa un respiro para sectores industriales y agroexportadores

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/02/2026 05:32 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 05:35 PM.