Vinculan a proceso a joven por balear a dos personas en la colonia Colosio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un hombre de 21 años fue detenido por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal tras presuntamente herir con arma de fuego a un hombre y una mujer; permanecerá en prisión preventiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/02/2026 05:55 PM.
En Nogales y editada el 20/02/2026 05:58 PM.