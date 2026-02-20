Vinculan a proceso a joven por balear a dos personas en la colonia Colosio

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Nogales, Sonora lograron la detención de un sujeto que hirió con un arma de fuego a dos residentes de la colonia Luis Donaldo Colosio el cual fue vinculado a proceso y dejado en prisión preventiva.
El informe oficial detalla que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva como medida cautelar en contra de Jesús Sebastián “N”, de 21 años, señalado por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas que tardan más de 15 días en sanar, calificadas por cometerse con ventaja.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, los hechos se suscitaron el pasado 8 de junio, cuando el imputado acudió al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Colosio, donde se registraba una riña entre varias personas.
Las indagatorias señalan que Jesús Sebastián “N” presuntamente realizó detonaciones con arma de fuego, impactando a Fernando Joaquín “N”, de 23 años, en la pierna derecha, y a Cinthia Elizabeth “N”, de 22, en la pierna izquierda; posteriormente, el señalado huyó del lugar.
Tras las labores de investigación, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron la orden de aprehensión correspondiente y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de actuar con firmeza ante hechos de violencia que vulneran la integridad física de las personas y alteran el orden público.