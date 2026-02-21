Abigail Gaxiola Rodríguez motiva a jóvenes con su movimiento 'Diseñados para trascender'

Con un mensaje centrado en el descubrimiento de la identidad y el propósito de vida, la abogada y escritora Abigail Gaxiola Rodríguez se presentó ante estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora en Nogales I para compartir su obra y movimiento social “Diseñados para trascender.
Durante la presentación, el director del plantel CECyTES Nogales I Mauricio Pérez Gómez destacó la trayectoria de Gaxiola, quien no se conformó con su título de Licenciada en Derecho y su Maestría en Derecho Penal, sino que decidió transformar su historia personal en una herramienta para impactar a la juventud.
De una visión a un movimiento literario, el proyecto “Diseñados para trascender” nació como un movimiento social en 2019 y se consolidó formalmente ante el IMPI en 2020, en plena pandemia, con la misión de ayudar a las personas a descubrir quiénes son realmente.
La trayectoria literaria de Gaxiola ha estado marcada por importantes hitos, en 2023 el lanzamiento de la primera edición de su libro homónimo y en 2024 la presentación de la segunda edición en la prestigiosa Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, uno de los foros literarios más importantes de habla hispana y 2026 con lanzamiento programado de la versión en audiolibro y desarrollo de su tercera obra literaria.
A lo largo de su carrera como conferencista y autora, Gaxiola ha llevado su mensaje a diversas escuelas, empresas e instituciones gubernamentales, al precisar a las juventudes que no vienen solo a escuchar, sino a descubrir que no están aquí por accidente.
El mensaje compartido por la autora destacó que actualmente se encuentran en una etapa crucial de construcción de su identidad y por ello, la premisa es aprovechar la charla y reflexionar sobre la importancia de identificar su propósito de vida, donde fue recibida con gran entusiasmo por la comunidad estudiantil.