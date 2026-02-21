Abigail Gaxiola Rodríguez motiva a jóvenes con su movimiento 'Diseñados para trascender'

...

La abogada y escritora presentó su movimiento social ante alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora plantel Nogales I, motivándolos a descubrir su identidad y propósito de vida a través de su obra literaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/02/2026 11:06 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 11:09 AM.