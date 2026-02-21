Avanza construcción de nuevo tanque de agua en la colonia Benito Juárez

Autoridades municipales informaron que la estructura de acero del depósito de 1,500 metros cúbicos quedará instalada a finales de mes y permitirá mejorar el suministro en varias colonias de Nogales, bajo la operación de Oomapas Nogales

21/02/2026
Nogales