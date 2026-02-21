Avanza construcción de nuevo tanque de agua en la colonia Benito Juárez

Como parte del proceso de construcción del tanque de almacenamiento de agua potable en la colonia Benito Juárez en Nogales, Sonora, el titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, informó que ya inició la instalación de la estructura de acero que conformará las paredes del contenedor.
El funcionario del Ayuntamiento de Nogales, explicó que previamente fue concluida la cimentación con concreto hidráulico de alta resistencia y que actualmente se trabaja en el armado de los anillos de acero.
Creemos que para finales de este mes quedarán terminados los trabajos de instalación de toda la estructura, incluida la cúpula, detalló.
Medina Esqueda señaló que se realizan todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los tiempos de conclusión de esta obra, la cual permitirá mejorar el suministro del vital líquido a las colonias Benito Juárez, Héroes, Buenos Aires, Serena, entre otras.
Recordó que anteriormente operaba en el lugar un tanque con capacidad de 500 metros cúbicos y que, con la nueva infraestructura de 1,500 metros cúbicos, se mejorará de manera sustancial el servicio de agua potable para una amplia zona de la ciudad.
Finalmente, indicó que el tanque “Coahuila”, también con capacidad de 1,500 metros cúbicos y construido con recursos estatales, continúa en proceso y brindará servicio a las colonias ubicadas al oriente de Nogales.
