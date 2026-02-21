Boxeador nogalense representará a Sonora en los Juegos Nacionales CONADE 2026

...

José Aarón Páez Lizardo, estudiante del CECyTE Nogales I, competirá en la categoría de 57 kilogramos durante los Juegos Nacionales CONADE, que se celebrarán en Chihuahua del 18 al 21 de marzo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/02/2026 10:55 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 10:57 AM.