Boxeador nogalense representará a Sonora en los Juegos Nacionales CONADE 2026

Con los guantes bien puestos y ocho años de trayectoria que respaldan sus puños, José Aarón Páez Lizardo, estudiante del segundo semestre de la especialidad de Programación en el plantel CECyTE Nogales I, se prepara para poner en alto el nombre de Sonora en los próximos Juegos Nacionales CONADE 2026.
El joven pugilista logró asegurar su pase a la etapa nacional y competirá en la categoría de los 57 kilogramos en la justa deportiva que se llevará a cabo del 18 al 21 de marzo en el estado de Chihuahua, donde Aarón buscará consolidar el duro trabajo que ha realizado.
Tuve una preparación muy dura, gracias a mis entrenadores y a mi papá que siempre me ha estado apoyando”, compartió Páez Lizardo, visiblemente emocionado mientras sostenía sus guantes rosas. Para el estudiante de preparatoria, este logro no es un paso menor, sino la consolidación de una meta: Me siento muy feliz porque es un sueño mío lograr algo bien y llegar al nacional, agregó.
Aarón aprovechó la ocasión para enviar un mensaje inspirador a los jóvenes de su edad que tienen inquietudes deportivas, sea en el boxeo o en cualquier otra disciplina:
Que le echen muchas ganas, es bonito que te identifiquen y pues nada, que sigan adelante.
Con el apoyo de su escuela, su familia y su ciudad, José Aarón subirá al cuadrilátero en Chihuahua con la mira puesta en traer una medalla para Sonora y con ello fortalecer el orgullo de las juventudes nogalenses.