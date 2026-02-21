Choque de trenes de carga deja cinco lesionados al sur de Nogales

...

La colisión entre dos convoyes ferroviarios movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno; cuatro personas fueron trasladadas a hospitales y una más fue atendida en el lugar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/02/2026 09:22 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 09:25 AM.