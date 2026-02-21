Choque de trenes de carga deja cinco lesionados al sur de Nogales

Un accidente ferroviario entre dos trenes de carga se registró en la carretera, al sur de la ciudad de Nogales, Sonora, dejando un saldo de cinco personas lesionadas y una fuerte movilización de autoridades y servicios de rescate.
El siniestro consistió en la colisión de dos convoyes de ferrocarril con las siguientes características operativas:
Primer convoy: Operaba con 11 góndolas cargadas y una tripulación de 4 personas.
Segundo convoy: Operaba con 54 góndolas cargadas y 52 góndolas vacías, también con 4 tripulantes a bordo.
Derivado del fuerte impacto entre ambas unidades, cuatro personas resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Un quinto afectado fue revisado por los paramédicos en el lugar de los hechos, sin requerir traslado.
De acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), los lesionados recibieron atención oportuna por parte de los cuerpos de emergencia y el personal médico desplegado en el sitio.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantuvieron presencia en la zona del siniestro para coordinar las labores correspondientes. Las dependencias emitieron una recomendación oficial a la población para evitar transitar por el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia.