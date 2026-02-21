Hombre es golpeado por invitados en la colonia Rosarito

Un residente de la colonia Rosarito denunció a las autoridades que fue golpeado por un par de sujetos que había invitado a su casa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 02:05 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar el afectado de nombre César G. de 35 años, les manifestó que momentos antes al encontrarse en su domicilio de la calle Concordia de la colonia señalada en compañía de dos personas más, los cuales le dijeron que salieran a platicar afuera de la casa.
Siendo en ese momento que lo golpearon ambos, quienes posteriormente se retiraron del lugar, por lo que decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Los agentes le leyeron sus derechos como víctima de delito e informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación.