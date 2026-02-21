Hombre es golpeado por invitados en la colonia Rosarito

Un residente de 35 años denunció que dos sujetos a quienes había invitado a su domicilio lo agredieron a golpes; fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar con lesiones que tardan más de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/02/2026 11:13 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 11:15 AM.