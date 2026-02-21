Incendio consume vivienda en Lomas de Nogales II; otra resulta con daños severos

Una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Nogales II fue destruida por el fuego y una segunda resultó con pérdidas de consideración tras un incendio suscitado durante la mañana de este viernes 20 de febrero.
De acuerdo con el informe oficial fue alrededor de las 08:00 horas que se informó al 911 sobre el conato de incendio en un domicilio de la calle Felipe Pescador de dicho sector en Nogales, Sonora.
Al lugar acudieron efectivos del cuerpo de bomberos voluntarios de Nogales quienes iniciaron con los trabajos para sofocar el fuego que ya había alcanzado una segunda vivienda.
También acudieron elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal quienes auxiliaron en los trabajos.
Luego de 45 minutos el fuego fue controlado en su totalidad fue necesario el trabajo de 18 elementos de bomberos, con dos máquinas extintoras y dos máquinas cisterna para lograrlo.
En el lugar se informó que una de las viviendas fue declarada pérdida total mientras que la segunda presentó daños estructurales importantes, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce que o como se provocó este incendio.