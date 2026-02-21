Incendio consume vivienda en Lomas de Nogales II; otra resulta con daños severos

Un siniestro registrado la mañana del viernes en la calle Felipe Pescador dejó una casa como pérdida total y otra con daños estructurales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/02/2026 10:31 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 10:33 AM.