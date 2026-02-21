Lanzan programa “Alimentación sana, infancia feliz” en Nogales

El Banco de Alimentos de Nogales puso en marcha una estrategia enfocada en mejorar la nutrición infantil, con apoyo de fundaciones y empresas socialmente responsables que buscan fortalecer el desarrollo de la niñez en la región

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/02/2026 10:33 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 10:42 AM.