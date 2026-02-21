Lanzan programa “Alimentación sana, infancia feliz” en Nogales

Con la firme convicción de que la nutrición es un derecho fundamental y no un privilegio, el Banco de Alimentos de Nogales, Sonora, dirigido por Yomara Jacquez Pérez, anunció el arranque oficial de su nuevo programa “Alimentación sana, infancia feliz”.
Esta iniciativa, que estará bajo la coordinación de la nutrióloga Michelle Vargas y equipo de colaboradores, tiene como propósito brindar a los niños de la comunidad los nutrientes necesarios para alcanzar su máximo potencial. La institución destacó que un niño bien alimentado cuenta con más energía para el juego, mayor capacidad de aprendizaje y mejores oportunidades para construir un futuro prometedor.
El Banco de Alimentos señaló que este proyecto representa un parteaguas en la atención infantil de la región, ya que no solo busca llenar platos, sino también corazones y mentes desde una sinergia que transforma vidas.
Para hacer realidad este programa, la institución sumó esfuerzos con importantes aliados estratégicos, quienes a través de su responsabilidad social decidieron invertir en la infancia, de ahí que, el Banco de Alimentos expresó un profundo agradecimiento a las organizaciones que depositaron su confianza en el proyecto: fundaciones Fleishman, ARA, Index Chihuahua, de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, Alpura y MVS Radio.
Enfatizaron que, con el respaldo de estas organizaciones, las palabras se traducen en acciones tangibles que desde hoy comenzarán a transformar la vida de la niñez en la región.