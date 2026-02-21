Mujer amenaza con machete a vecino y lesiona a su perro en la colonia Buenos Aires

Un residente de la colonia Buenos Aires en Nogales, Sonora reportó a las autoridades que fue víctima de un ataque por parte de su vecina quien lo amenazó de muerte con un machete en mano y lanzó piedras golpeando a su mascota quien convulsionó del golpe.
El hecho se reportó a las autoridades siendo las 18:20 horas por lo que elementos preventivos acudieron al domicilio ubicado en calle Sierra Guacomea del sector señalado donde reprotaban el hecho.
En el lugar se entrevistaron con el reportante de nombre José A. el cual les manifestó que momentos antes tuvo una discusión con su vecina con quien ya tiene una denuncia interpuesta y una orden de protección.
Dijo que la mujer al verlo sacó un machete amenazándolo de muerte, para posteriormente lanzarle piedras, impactando una de ellas en uno de sus perros el cual comenzó a convulsionarse, huyendo la agresora del lugar, optando él por grabar con su celular lo que sucedía para mostrarlo de evidencia.
Ante lo sucedido los agentes procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación.