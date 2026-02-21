Mujer amenaza con machete a vecino y lesiona a su perro en la colonia Buenos Aires

Un residente denunció que su vecina lo amenazó de muerte y lanzó piedras, una de las cuales impactó a su mascota provocándole convulsiones; el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana para su investigación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/02/2026 10:47 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 10:51 AM.