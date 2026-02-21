Policía Municipal entrega más de 200 chamarras a familias vulnerables

Elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora comisionados al Grupo Operativo Táctico, realizaron la entrega de más de 200 chamarras y 150 conjuntos deportivos para niños y grandes en diferentes domicilios en sectores de esta frontera.
Los agentes policiales se reunieron para llevar esta aportación y entregarlas personalmente a familias previamente identificadas con cierta vulnerabilidad.
Mujeres y niños reflejaron en su rostro una gran alegría al recibir una prenda tan apreciada en esta temporada de frio, en un gesto de gran generosidad.
La corporación informó que esta donación fue realizada por una ciudadana, quien pidió el apoyo de los elementos policiales para que fueran entregadas en distintos puntos de la ciudad.
Los ciudadanos que recibieron el apoyo agradecieron de corazón el gesto de esta donadora y la oportunidad que los agentes de la policía municipal les llevaron hasta la puerta de sus hogares.