Policía Municipal entrega más de 200 chamarras a familias vulnerables

...

Elementos del Grupo Operativo Táctico de la Policía Municipal de Nogales distribuyeron prendas invernales y conjuntos deportivos en distintos sectores de la ciudad, gracias a la donación de una ciudadana

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/02/2026 11:01 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 11:03 AM.