Promueven salud mental entre estudiantes de Cobach Nogales I

En un esfuerzo por romper estigmas y colocar la salud mental en el centro del interés colectivo y personal de las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Nogalense de la Juventud (INJ), llevó a cabo una enriquecedora charla sobre el manejo de emociones dirigida a estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) Nogales I.
El encuentro, enfocado en alumnos de segundo semestre, fue encabezado por el director de la paramunicipal, Glen Lizárraga, quien, en compañía de la psicóloga del Instituto María Alejandra Carrizoza, generó un espacio de diálogo cercano, seguro y reflexivo para los adolescentes.
La realización de esta jornada preventiva y educativa fue posible gracias a la apertura y sinergia con las autoridades del plantel, donde destacó el valioso apoyo logístico de la maestra Isabel Martínez Carvajal, así como el genuino interés del director de la institución, Ernesto Félix Vaal, por garantizar que su comunidad estudiantil tenga acceso a estas herramientas de vida.
Aprender a identificar, procesar y comunicar lo que sienten no solo les permite enfrentar de manera más sana los retos de la adolescencia y el estrés académico, sino que fomenta redes de empatía en las aulas. Al interesarse por su salud emocional, las y los jóvenes construyen un entorno donde cuidarse a sí mismos y cuidar a sus compañeros se vuelve una prioridad cotidiana.
Con estas acciones, el Instituto Nogalense de la Juventud reafirma su compromiso de seguir en acercamiento de programas que no solo escuchen a los jóvenes, sino que los doten de habilidades para construir un futuro más resiliente y emocionalmente fuerte.