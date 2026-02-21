Promueven salud mental entre estudiantes de Cobach Nogales I

El Instituto Nogalense de la Juventud impartió una charla sobre manejo de emociones a alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora plantel Nogales I, con el objetivo de fortalecer su bienestar emocional y romper estigmas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/02/2026 11:18 AM.
En Nogales y editada el 21/02/2026 11:21 AM.